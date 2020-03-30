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Nizip'te etkili olan sel sonrası yaralar sarılıyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan sel sonrası belediye ekipleri zarar gören yerlerde çalışma başlattı.

30.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:13
Nizip'te etkili olan sel sonrası yaralar sarılıyor
Gaziantep 'in Nizip ilçesinde etkili olan sel sonrası belediye ekipleri zarar gören yerlerde çalışma başlattı.
İlçede önceki gün etkili olan sağanağın kırsal mahallelerde sele dönüşmesi sonrası dereler taşmış bazı binaların duvarları da zarar görmüştü.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Nizip Belediyesi ekipleri, çöken yollarda temizleme ve onarım çalışması gerçekleştirdi.
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ekiplerin sel sonrası meydana gelen mağduriyetleri gidermek için çalışmalara başladığını belirterek, "İlgili birimler sahada tamir, bakım ve onarım çalışmalarının büyük bir bölümünü bitirerek vatandaşların normal yaşama dönmesini sağlamış oldular." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Nizip, Güncel
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