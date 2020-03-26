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Nizip'te ev ve işyerleri dezenfekte ediliyor

Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ev ve işyerlerini dezenfekte etti.

26.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:04
Nizip'te ev ve işyerleri dezenfekte ediliyor
Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ev ve işyerlerini dezenfekte etti.
Özel ilaçlarla vatandaşın kapısını çalan ekipler, burada kapı girişlerinden başlayarak binanın tamamında dezenfekte yapıyor. Aynı çalışmayı iş yerlerinde de sürdüren belediye ekipleri, iş yeri sahiplerinin göstermiş olduğu alanlarda ilaçlıyor.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalar nedeniyle vatandaşın memnuniyeti ve teşekkürünü aldıklarını belirterek, bu yüzden daha güçlü çalışır hale geldiklerini ifade etti.
Salgına karşı ilçenin tepeden tırnağa dezenfekte edildiğini aktaran Sarı, "Şimdi de vatandaşlarımızın ikamet ettikleri evlerde ve iş yerlerinde temizliğe devam ediyoruz. Çalışmalarımızdan dolayı bizlere teşekkür eden vatandaşlarımıza biz teşekkür ediyor ve onlar için var olduğumuz bir kez daha ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Nizip Belediyesi, Güncel

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