Nizip'te Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, Mimar Sinan
Mahallesi'ndeki bir marketen gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili yürüttüğü çalışmada, iş yerindeki parmak izlerinden şüpheli bir kişi belirledi.
Kimliği belirlenen şüpheli R.F, düzenlenen operasyonla evinde gözaltına aldı.
Emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Gaziantep,Nizip
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:31