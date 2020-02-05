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Nizip'te hükümlüler 16 okulda temizlik yaptı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanan ve kamu yararına ücretsiz çalışan hükümlüler, 16 okulda genel temizlik çalışması yaptı.

05.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:14Nizip'te hükümlüler 16 okulda temizlik yaptı
'in ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanan ve kamu yararına ücretsiz çalışan hükümlüler, 16 okulda genel temizlik çalışması yaptı.
Nizip Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle denetimli serbestlikten yararlanan 15 hükümlü, öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim görmesi için yarıyıl tatilinde 16 okulu temizledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Nizip Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük, hükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalıştırılması hususunda okullarda temizlik yaptıklarını söyledi.
Küçük, "16 okulda çalışma yapan hükümlüler, okulun sınıflarını, koridorlarını, camlarını, lavabolarını, kapılarını, sıralarını, masalarını, yıkayıp sildiler. Hükümlüler, yaptıkları çalışmalarla okulu pırıl pırıl bir hale getirdiler" dedi.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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