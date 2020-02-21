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Nizip'te kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

21.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:04Nizip'te kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı
'in ilçesinde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.
toplantı salonunda İlçe Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirildi.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği ve uygulamanın daha iyiye götürülmesi için planların ele alındığı toplantıda, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması gibi konularla ilgili sunum yapıldı.
Toplantıya Nizip Belediye Başkan yardımcısı Salih Uygur, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ve ilgili birim amirleri katıldı.

Kemal Şahin, Kaymakamlık, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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