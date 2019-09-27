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Nizip'te kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi

Nizip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Nizip Ticaret Borsası (NTB) ve Nizip Ticaret Odası (NTO) personeline yönelik "Kadına yönelik şiddetle mücadele semineri" düzenlendi.

27.09.2019 12:16Nizip'te kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi
Nizip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Nizip Ticaret Borsası (NTB) ve Nizip Ticaret Odası (NTO) personeline yönelik "Kadına yönelik şiddetle mücadele semineri" düzenlendi.
NTB VE NTO'nun meclis toplantı salonlarında Nizip Sosyal Hizmet Merkezi görevlisi Münire Ebru Ümit tarafından verilen seminerlerde, kadın erkek fırsat eşitliği, kadına yönelik şiddetin tanımlarının türlerinin ve yaygınlığının anlaşılması, kadına yönelik şiddetin kadınlar ve çocukları üzerindeki etkilerinin anlaşılması, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat, kadına yönelik şiddet konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi verildi.

Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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