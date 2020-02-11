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Nizip'te kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kadınlar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.

11.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:36Nizip'te kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
'in ilçesinde kadınlar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.
Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK bünyesindeki kurslara katılan kursiyerleri ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadına karşı şiddetin önlenmesi ile bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.
Kadınların daha bilinçlenmesi ve bu konuda daha duyarlı olmaları için ellerinden gelen her türlü yardımı yaptıklarını anlatan ekipler, ayrıca soba zehirlenmelerine karşı da vatandaşları bilgilendirerek dikkatli olmaları konusunda uyardılar.

Mehmet Akif Ersoy, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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