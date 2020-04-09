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Nizip'te koronavirüs karantinası

Gaziantep'in Nizip ilçe merkezinde 21 ev ile ilçeye uzak kırsal Aşağıçardak Mahallesi koronavirüs salgını nedeni ile karantinaya alındı.

09.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:12
Nizip'te koronavirüs karantinası

Gaziantep 'in Nizip ilçe merkezinde 21 ev ile ilçeye uzak kırsal Aşağıçardak Mahallesi koronavirüs salgını nedeni ile karantinaya alındı.

İlçe merkezinde hastalık belirtileri göstererek sağlık kuruluşuna başvuran bazı kişilerin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Hasta kişilerle irtibat içinde olduğu belirlenen 21 evdeki 98 kişi İlçe Hıfzıssıhha Kurula kararı ile karantinaya alındı. İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olan kırsal Aşağıçardak Mahallesi'nde de hastalık belirtileri gösteren kişilere yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 128 evde 350 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı. Mahalle girişinde jandarma önlem alarak nöbet tutmaya başladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Nizip, Güncel
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