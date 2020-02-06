Haberler » Güncel » Nizip'te Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak konulu konferans - Haber

Nizip'te Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak konulu konferans

Nizip İlçe Müftülüğünce, "Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak" konulu konferans düzenlendi.

06.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:40Nizip'te Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak konulu konferans
İlçe Müftülüğünce, "Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak" konulu konferans düzenlendi.
Nizip İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Nizip İlçe Müftüsü Musa Çiftçi, programın açılış konuşmasında Kur'an ve sünnet bütünlüğünün önemine vurgu yaparak, "Bir Müslüman, Kur'an-ı Kerim'i okumalı, anlamalı ve hayatına tatbik etmelidir. Kur'an'a saygı onu okumakla, anlamakla ve yaşamakla olur. Darmadağın olmuş ümmetin birleşmesi ancak Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yaşamakla olur" dedi.
Konferans, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Belgin Konarılı'nın "Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak" konusundaki sunumuyla devam etti.
Konferansın sonunda İlçe Müftüsü Musa Çiftçi tarafından konuşmacı Belgin Konarılı'ya plaket ve çiçek takdim edildi.

Musa Çiftçi, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32  Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor Başakşehir maçı şifresiz mi, hakemi kim?
14:32  Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı şifresiz mi? Kasımpaşa Galatasaray maçı hakemi kim?
11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
6.02.2020 14:41:13