Nizip'te Madde Bağımlılığıyla Mücadele Semineri Verildi

14 Aralık 2018 Cuma 12:09



14 Aralık 2018 Cuma 12:09

Nizip Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü tarafından Fen Lisesi öğrencilerine madde bağımlılığıyla mücadele semineri verildi.Kurumun konferans salonunda düzenlenen ve çok sayıda öğrencinin katıldığı seminerde, Nizip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personellerinden psikolog Gülçin Evcin Alpay ve polis memuru Çetin Yıldırım tarafından madde bağımlılığı hakkında sunum yapıldı.Sunumda öğrencilere konuyla ilgili nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi veren Alpay, "Uyuşturucular en çok beynin sinir hücrelerini etkiler. Beynimizin aktifliğini azaltır. Hafıza gücünü azaltır." dedi.Polis memuru Yıldırım ise özelikle okul çevrelerinde görülen şüpheli şahısların güvenlik güçlerine bildirilmesi konusunda uyarılarda bulundu.