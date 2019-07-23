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Nizip'te mahalle buluşmaları

Nizip Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları" toplantısı devam ediyor.

23.07.2019 17:30 Nizip'te mahalle buluşmaları
Nizip Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları" toplantısı devam ediyor.
İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, İstasyon Mahallesi muhtarlık binasının da içinde bulunduğu Şehitler Parkı'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, her ay farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.
Amaçlarının hem vatandaşı ziyaret etmek hem de sorunları yerinde görmek olduğunu anlatan Şahin, "Toplantıya katılan vatandaşlarımız burada bizlere mahalledeki sorunlarını iletiyor bizler de sorunları ilgili birim amirlerine yöneltiyoruz. Bu toplantıların önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.
Toplantıya, belediye yetkilileri, daire amirleri, İstasyon Mahallesi Muhtarı Recep Şeker ve mahalle sakinleri katıldı.

Kemal Şahin, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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