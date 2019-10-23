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Nizip'te Mahalle Buluşmaları

Nizip Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları" toplantısı devam ediyor.

23.10.2019 15:26Nizip'te Mahalle Buluşmaları
Nizip Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları" toplantısı devam ediyor.
Yeşilevler Mahallesi'ndeki taziye evinde düzenlenen toplantıda mahalle sakinleriyle bir araya gelen İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların sorunlarını dinleyerek bir sohbet ettiler.
Toplantıda konuşan Kaymakam Şahin, her ay farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.
Amaçlarının vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve vatandaşlardan dinlemek olduğunu anlatan Şahin, "Devlet olarak her zaman halkımızın yanındayız onlardan gelen her istek bizler için bir emirdir böylelikle bizler burada dinlediğimiz sorunları ilgili birim amirlerine yöneltip verilen işlerin takibini yapıyoruz." dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, Yeşilevler Mahallesi'ne yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlatarak bu tür toplantıların mahalle sakinleri ile kurumlar arasındaki engelleri kaldırdığını söyledi.
Toplantıya, belediye yetkilileri, daire amirleri, Yeşilevler Mahallesi Muhtarı Gökhan Köse, ve mahalle sakinleri katıldı.

Kemal Şahin, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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