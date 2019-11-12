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Nizip'te mesleki tanıtım toplantısı düzenlendi

Nizip ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından mesleki tanıtım toplantısı düzenlendi.

12.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:34Nizip'te mesleki tanıtım toplantısı düzenlendi
ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından mesleki tanıtım toplantısı düzenlendi.
Mesleki Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, Kurum Müdürü İlknur Kılıçparlar tarafından mesleki eğitimin önemi, mesleki eğitimin tanıtımı, çocuk işçiliğinin önlenmesi, öğrenci devamsızlıkların giderilmesi için yapılan çalışmalar, işletmecilerin ve çırak öğrencilerin sorunlarının görüşülmesi ve esnaf odalarının mesleki eğitime katkıları konusunda sunum yapıldı.
İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ise, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmaların önemli olduğuna dikkat çekerek bu konuda önceliklerinin çocukların okula yönlendirmek olduğunu söyledi.
Programa, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ve oda başkanları katıldı.

Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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