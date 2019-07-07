07.07.2019 16:00
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Nizip'te modifiyeli araçlar buluştu

Nizip

Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde modifiyeli araba sevdalıları, istasyon yanında boş alanda buluşarak gösteri yaptı.

Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde modifiyeli araba sevdalıları, istasyon yanında boş alanda buluşarak gösteri yaptı.

Nizip'te sosyal medya üzerinden haberleşen modifiyeli araba tutkunları, istasyonun yanındaki boş alanda bir araya geldi. Hüseyin Kurt tarafından düzenlenen organizasyonda, modifiyeli otomobil sürücüleri hünerlerini sergiledi. Farklı modifiyeli otomobilleri gören, modifiye tutkunları birbirleriyle fikir alışverişi yaptı.

Çevre il ve ilçelerden bir araya gelen modifiyeli otomobil sevdalıları, önümüzdeki günlerde dernek kurmak için girişimler de bulunacak. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep, Nizip, Güncel

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