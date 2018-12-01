Nizip'te Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Nizip
ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarları, çözüm bekleyen sorunlar ve taleplerini aktardı.
Nizip Kaymakamı Şahin başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla muhtarlar toplantısı düzenlendi.
İlçede bir otelde düzenlenen toplantıda, muhtarlar, mahalle ve köylerinin sorunları ile taleplerini yetkililere iletti.
Kaymakam Şahin, yapacakları çalışmalar ve hizmetler noktasında, muhtarların en büyük destekçileri olduğunu ifade ederek, "Onlar mahallerindeki sorunları yerinde görerek bizlere bildirecek. Bizler de gerekeni en kısa zamanda yapacağız." dedi.
Nizip
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:47