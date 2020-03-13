Nizip'te okuldan hırsızlık iddiası
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklandı.
13.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:52
Gaziantep 'in Nizip ilçesinde bir okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana gelen hırsızlık olayını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, okulda güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştirenin A.K. olduğunu belirledi.
Adresinde gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana gelen hırsızlık olayını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, okulda güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştirenin A.K. olduğunu belirledi.
Adresinde gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, Nizip, Güncel
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