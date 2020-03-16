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Nizip'te ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

16.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:46
Nizip'te ortak kullanım alanları dezenfekte edildi
Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsüne karşı Nizip Belediyesi'nin de gerekli önlemleri aldığını belirtti.
Halkın sağlığının her şey den önce geldiğini aktaran Sarı, "Nizip Belediyesi olarak koronavirüsüne karşı panik yapmadan gerekli önlemlerimizi alarak oluşabilecek tehlikelerin önüne geçeceğiz. Bu kapsamda vatandaşın yoğun olarak kullandığı belediye hizmet binası, Hükümet Konağı, adliye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, camiler, taziye evleri, park ve oyun grupları ile diğer kamu kurumlarında özel solüsyonlar ile dezenfekte çalışması yapıyoruz. Her şey daha sağlıklı bir Nizip için." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Nizip Belediyesi, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel

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