Nizip'te ortak kullanım alanları dezenfekte edildi
Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
16.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:44
Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsüne karşı Nizip Belediyesi'nin de gerekli önlemleri aldığını belirtti.
Halkın sağlığının her şey den önce geldiğini aktaran Sarı, "Nizip Belediyesi olarak koronavirüsüne karşı panik yapmadan gerekli önlemlerimizi alarak oluşabilecek tehlikelerin önüne geçeceğiz. Bu kapsamda vatandaşın yoğun olarak kullandığı belediye hizmet binası, Hükümet Konağı, adliye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, camiler, taziye evleri, park ve oyun grupları ile diğer kamu kurumlarında özel solüsyonlar ile dezenfekte çalışması yapıyoruz. Her şey daha sağlıklı bir Nizip için." dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsüne karşı Nizip Belediyesi'nin de gerekli önlemleri aldığını belirtti.
Halkın sağlığının her şey den önce geldiğini aktaran Sarı, "Nizip Belediyesi olarak koronavirüsüne karşı panik yapmadan gerekli önlemlerimizi alarak oluşabilecek tehlikelerin önüne geçeceğiz. Bu kapsamda vatandaşın yoğun olarak kullandığı belediye hizmet binası, Hükümet Konağı, adliye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, camiler, taziye evleri, park ve oyun grupları ile diğer kamu kurumlarında özel solüsyonlar ile dezenfekte çalışması yapıyoruz. Her şey daha sağlıklı bir Nizip için." dedi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Nizip'te ortak kullanım alanları dezenfekte edildi
Etiketler : Nizip Belediyesi, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel
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