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Nizip'te otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

21.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:50Nizip'te otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı
'in ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.
Kaymakam Kemal Şahin başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümü ele alındı.
Her gün binlerce insanın otobüslerle seyahat ettiğini ifade eden Şahin, "Yolcularımızın can güvenliği bizler için çok önemlidir. Bu nedenle tüm yolcularımızın güvenliklerini sağlamak için yasal ve ahlaki kurallara uygun hareket edilmeli ve firmalarımız bu bilinçle çalışmalarını sürdürmelidirler." dedi.
Konuşmanın ardından İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman tarafından, yolcu taşımacılığının genel durumu ve otobüs denetimleri konusunda sunum yapıldı.
Toplantıya, Nizip Belediye Başkan yardımcısı Salih Uygur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, Nizip Şoförler Odası Başkanı Musa Kılıçparlar ve bazı otobüs yazıhanelerinin işletmecileri katıldı.

Kemal Şahin, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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