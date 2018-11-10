Nizip'te Polis Memurlarına Seminer

Nizip
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik yürütecekleri çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda çalışma başlatan Nizip İçe Emniyet Müdürlüğünce genel hizmet kadrosunda görevli polis memurlarına "Trafikte Değişen Kanunlar ve Ceza Yazma" konulu eğitim verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Emniyet Müdürü Mustafa Yaman'ın da hazır bulunduğu seminerde, sadece trafik polislerinin değil genel hizmette görevli polis memurlarının da kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, gürültü çıkaran araçlar, kask kullanımı ve hatalı parkla ilgili trafik kural ihlali tespit ettikleri yerlerde trafik cezası tanzim edebilecekleri belirtildi.
Polis,Nizip
10 Kasım 2018 Cumartesi 10:51