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Nizip'te polisten denetimler

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince çok sayıda adreste eş zamanlı olarak denetim yapıldı.

07.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:26 Nizip'te polisten denetimler
'in ilçesinde polis ekiplerince çok sayıda adreste eş zamanlı olarak denetim yapıldı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevreleri, okul çevrelerindeki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, okul servis araçları, içkili yerler, bahis oynatılan işletmeler, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarında denetim yaptı.
Çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde 312 şahıs ve 84 aracı kontrol eden ekipler, 5 tescilsiz motosikleti trafikten men ederek, 8 yoklama kaçağı şahsa işlem yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheliyi yakalayan polisler, M.K. ve G.Ö. isimli iki şüphelinin üzerinde 21 gram uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Polis, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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