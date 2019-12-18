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Nizip'te Suriyeli işletmecilere bilgilendirme toplantısı yapıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde faaliyet gösteren Suriyeli işletmecilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendiKaymakamlık Konferans Salonunda Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında gerçekleşen toplantıda, işletmelerde vergi levhası, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulundurma...

18.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:08Nizip'te Suriyeli işletmecilere bilgilendirme toplantısı yapıldı
'in ilçesinde faaliyet gösteren Suriyeli işletmecilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Kaymakamlık Konferans Salonunda Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında gerçekleşen toplantıda, işletmelerde vergi levhası, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulundurma zorunluluğu hatırlatıldı.
Ayrıca, iş yerlerinde işçi çalıştıran işletmecilerin çalıştırdıkları elamanlarının sigortalarını yaptırmaları ve hijyen kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Toplantıya Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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