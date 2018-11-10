Nizip'te TMO'nun Yerine Yapılan Yeşil Alan Çalışması

Nizip
ilçesinde belediyeye devir edilen Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) Ajans
Müdürlüğü'nün yerine yapılacak olan yeşil alan ve sosyal tesis inşaatı çalışmalarında sona gelindi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede başlatılan çalışmaları inceleyen Nizip Belediye Başkanı Hacı
Fevzi Akdoğan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Belediye Başkanı Akdoğan
, Toprak Mahsulleri Ofisi ve İlçe Stadyumu yerinin Nizip Belediyesi
'ne devri konusunda en büyük katkıyı ve desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'dan aldıklarını söyledi.
Çalışmalarda artık son aşamaya gelindiğini ifade eden Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"TMO'nun yerine yapılacak millet kıraathanesi, mescit, sosyal tesis, konferans salonu, nikah salonu, kütüphane, kafeterya, lokanta, havuz, yürüyüş yolları, spor merkezi, sinema salonları ve bir çok sosyal etkinliğin yer alacağı alan Niziplilerin hizmetine sunulacak. Bu çalışmanın sonunda kültürel manada hiçbir eksiğimiz kalmamış olacak ve buraya gelecek olan vatandaşlarımız sosyal ve kültürel anlamdaki bütün ihtiyaçlarını karşılayacakları bir alana gelmiş olacaklardır.
Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasına katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan
'a, Adalet Bakanımız Abdulahmit Gül, milletvekillerimizden Ali Şahin
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
'e Nizip halkı teşekkür ediyorum."
Ajans,Toprak Mahsulleri Ofisi,Nizip
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:43