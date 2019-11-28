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Nizip'te TÜBİTAK bilim fuarı açıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Mustafa Nevzat Tuncel Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

28.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:38Nizip'te TÜBİTAK bilim fuarı açıldı
'in ilçesinde Mustafa Nevzat Tuncel Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.
Açılışını Belediye Başkan yardımcısı Salih Uygur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş'in yaptığı fuar, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerden ilgi gördü.
Fuarın açılışının ardından katılımcılar stantlarda sergilenen projeleri inceledi.
Öğretmenlerle birlikte yapılan çalışmaları birlikte inceleyen Milli Eğitim Müdürü Gündeş, el yakmayan ateş deneyi ile bilgi aldı.
Ateşin yakmadığını davetlilere gösteren Milli Eğitim Müdürü Gündeş ve öğretmenler yaptıkları deneyle yakmayan alevlerin arasında kaldı. Büyük beğeni ile izlenen deneyde yer alan Gündeş ve Öğretmenle davetlilerden tam not aldı.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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