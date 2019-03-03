Nizip'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyonda Nizip jandarma ekipleri bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Nizip İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Nizip Sekili
Mahallesi'nde Y.G. isimli şüphelinin evinde yaptıkları incelemeler sonucu 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kılıç, 10 gram kenevir tohumu ele geçirirken, H.G. isimli şüphelinin evinde ise yaklaşık 5 gram 'Jamaika
' isimli uyuşturucu madde ile 15 adet 9 mm tabanca fişek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.G.'nin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP
Gaziantep, Jandarma, Nizip, 3. Sayfa
Kaynak: İHA