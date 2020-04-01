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Nizip'teki gençler sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor

Nizip Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençlerin siperlikli maske üretmesi Üretimi yapılan yüz koruyucu maskeler Gençlik Merkezi Müdürü Faruk Çiçek ile röportaj GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği "Sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine" destek veren Nizip...

01.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:07
Nizip Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençlerin siperlikli maske üretmesi
Üretimi yapılan yüz koruyucu maskeler
Gençlik Merkezi Müdürü Faruk Çiçek ile röportaj GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği "Sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine" destek veren Nizip Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, siperli maske üretiyor.
Gaziantep 'teki belediyeler, kentin muhtelif yerlerinde dezenfeksiyona devam etti. Ekipler ayrıca yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için ev ziyaretleri yaptı.
Öte yandan, Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, servis minibüslerindeki sosyal mesafe kontrollerini denetledi.
Şahinbey Belediyesi ise kurduğu çağrı merkezi sayesinde vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışıyor.
Toplam 20 kişinin görev aldığı çağrı merkezinde ihtiyaç sahibi ailelerin talepleri hızlı şekilde değerlendirip, istenen malzemeler adreslere teslim ediliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği "sağlık çalışanları için siperlik üretimine", Nizip Gençlik Merkezindeki gençler de destek verdi.
Kurs öğretmenleri ve gönüllü gençlerden oluşan ekip tarafından yapılan siperlikler, İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek.
Gençlik Merkezi Müdürü Faruk Çiçek, yaptığı açıklamada, siperlik üretiminin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, "Hedefimiz öncelikle 10 bin siperlik yapıp sağlıkçılarımıza ulaştırmak." dedi. Nizip’teki gençler sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Faruk Çiçek, Gaziantep, Nizip, Güncel

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Nizip'teki gençler sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor
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