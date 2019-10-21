Haberler » Güncel » Nizip'ten kısa kısa

Nizip'ten kısa kısa

AK Parti Nizip Gençlik Kolları Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Akçakale ilçesinde görev yapan askerlere baklava ikram etti.

21.10.2019 14:38Nizip'ten kısa kısa
AK Parti Nizip Gençlik Kolları Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Akçakale ilçesinde görev yapan askerlere baklava ikram etti.
Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine giden AK Parti Nizip Gençlik Kolları Başkanı Mesut Ataoğlu ve üyeler, beraberlerinde getirdikleri yaklaşık 100 kilogram baklavayı askerlere ikram edip, başarılar diledi.
Ataoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının askerlere destek vermek olduğunu ifade edenrek, "Çok sayıda askerimiz bölgede görev yapıyor. Bizlerin elinden onlar için dua etmek ve onların yalnız olmadıklarını göstermek geliyor. Bu nedenle böyle bir çalışma yaparak onlara baklava ikram etmek istedik'." diye konuştu.
Kaymakam Şahin'e ziyaret
Nizip T Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu Müdürü Hayretin Daşçı, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Cezaevi Müdürü Daşçı, Kaymakam Şahin'e cezaevlerindeki faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Kemal Şahin ise Cezaevi Müdürü Hayretin Daşçı'ya çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, AK Parti, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:55 Aort damarı yırtılan hasta helikopter ambulansla sevk edildi - KIRKLARELİ
14:50 Pütürge'de muhtarlar bir araya getirildi
14:54 TRT World Forum 2019
14:53 Van'da 740 kişiye evde sağlık hizmeti
14:53 Bahçesine giren köpeği tüfekle vurdu, röntgen filmi şok etti
14:52 Osmaniye'den Mehmetçik'e yer fıstığı
14:52 "Uluslararası 15. Anadolu Adli Bilimler Kongresi"
21.10.2019 14:56:00