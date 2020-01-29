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Nizip Ticaret Odası'ndan, Elazığ ve Malatya'yadaki depremzedelere yardım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Nizip Ticaret Odası'nın (NTO) depremzedeler için hazırlamış olduğu insani yardımlar, Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

29.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:04Nizip Ticaret Odası'ndan, Elazığ ve Malatya'yadaki depremzedelere yardım
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Ticaret Odası'nın (NTO) depremzedeler için hazırlamış olduğu insani yardımlar, ve 'ya gönderildi.
Elazığ merkezli yaşanan depremden dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara acil şifalar dilediğini söyledi.
Depremzedelere ihtiyaç duydukları malzemeleri gönderdiklerini anlatan NTO Başkanı Mehmet Özyurt, şunları kaydetti.
"24 Ocakta meydana gelen deprem felaketinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve TOBB olmak üzere vatandaşlarımıza yardım çağrısında bulundular. Bizler de öncelikle 950 adet katilikli sobayı ilk fırsatta Elazığ'a yetiştirdik. Şimdi de 4 tır gıda yardımını Nizipli hayırsever iş adamlarımızın katkılarıyla yarın sabah Malatya'daki valilik deprem koordinasyon merkezine teslim etmiş bulunacağız. Yardımlarımızın içerisinde 1 tır çocuk bezi, 27 ton bulgur, mercimek, sabun, elektrikli ısıtıcı, battaniye, yorgan, ayakkabı, kaban, kazak, yemeklik yağ, makarna ve çocuklar için sakız bulunmaktadır. Bizim amacımız öncelikli ihtiyaçlara yönelik ürünleri en kısa sürede depremzede kardeşlerimize ulaştırmaktır. Şu anda da ülkemizde tek yürek olarak yaraların sarılması için büyük bir mücadele veriliyor. Bizler de Nizipli iş adamları olarak depremden zarar gören kardeşlerimizin yanındayız. Depremin yaralarının sarılması için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ben bu vesile ile Nizip Ticaret Odası olarak başlattığımız yardım kampanyamıza destek veren hayırsever işadamlarımızın Allah'tan hayırlarını kabul etmesini ve memleketimize milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmamasını diliyorum."
Konuşmanın ardından hayır sahiplerine dualar okunarak yardım araçları Malatya'ya gönderildi.

Malatya, Elazığ, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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