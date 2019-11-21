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Nizip Ticaret Odasından dış ticarette yönelik proje

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yeni Nesil Dış Ticaret İstihbarat Yöntemleri Projesi'ni hayata geçirdi.

21.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:26Nizip Ticaret Odasından dış ticarette yönelik proje
Ticaret Odası (NTO) Yeni Nesil Dış Ticaret İstihbarat Yöntemleri Projesi'ni hayata geçirdi.
İpekyolu Kalkınma Ajansının 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında sağlayacağı destekle gerçekleştirilecek projenin sözleşmesi, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz tarafından imzalandı.
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, üyelerinin dış pazarlara açılmalarını sağlamak ve ihracat kapasitelerini arttırmak amacıyla hazırlanmış olan projenin İKA'dan destek almaya hak kazandığını söyledi.
Nizip'in önemli bir üretim ve ihracat merkezi olduğunu belirten Özyurt, şunları kaydetti.
"Yeni nesil dış ticaret istihbarat yöntemleri projemiz ihracatımızın arttırılmasında, yurt dışına açılmak veya yurt dışı pazarını büyütmek isteyen firmalarımız için önemli bir fırsat olacaktır. Büyük düşünen, ihracatı hedefleyen üyelerimiz projemiz kapsamında verilecek olan eğitimlerden mutlaka faydalanması gerekmektedir. Projemiz teknik destek kapsamında 2 günlük Uygulamalı Yeni Nesil Dış Ticaret İstihbarat Yöntemleri Eğitimlerinin verilmesi planlanmaktadır. Eğitim süreci içinde daha önce tespit edilen ülkelerdeki hedef ve rakip firmaların tespit edilmesi için uygulanacak teknikler öğretilecektir. Bunlarla ilgili izlenecek istihbarat süreci, alınacak bilgilerin yorumlanması, hedef tespitleri, ilgili kod sistemleri ve uygulamaları ele alınarak firma bilgilerine erişim için kullanılacak veri tabanları indeksleri uygulamalarla aktarılacaktır. Böylelikle katılımcılara aktarılan bilgilerin birebir uygulama ile pekiştirilmesi sağlanacaktır. Firmalarda bu yöntemleri kolaylıkla uygulayabilecek. Uygulanacak olan projenin odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını dilerim."

Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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