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Nizip ve Karkamış'ta sel tarım arazilerinde hasara yol açtı

GAZİANTEP'in Nizip ve Karkamış ilçesinde, şiddetli yağış sele yol açtı.

27.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:02
Nizip ve Karkamış'ta sel tarım arazilerinde hasara yol açtı

GAZİANTEP'in Nizip ve Karkamış ilçesinde, şiddetli yağış sele yol açtı. Sel nedeniyle tarım arazileri hasar gördü.

Öğleden sonra aniden başlayan şiddetli sağanak Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçesinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle oluşan sel, Nizip'in İkizce, Karkamış'ın ise Yeşerti, Karacurun ve Çiftlik kırsal mahallerini etkiledi. Çiftlik Mahallesi'nde sel nedeniyle bir evin çevre duvarı yıkıldı. İki ilçede sel nedeniyle bazı tarım arazilerinde hasar oluştu. Sağanak bir saatin ardından yerini dolu yağışına bıraktı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Karkamış, Nizip, Güncel

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