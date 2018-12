Nizipli İş Adamları Azerbaycan'ı Mercek Altına Aldı

04 Aralık 2018 Salı 09:48



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye çıkarma yapan Nizip Ticaret Odası heyeti, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve ihracatın arttırılması yönünde çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulundu.Gaziantep ve Nizip'in tarımdan sanayiye her alanda yatırım yapılabilecek bir kent olduğunu ifade eden Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, "İki ülke arasındaki tarım ve sanayiye dayalı ihracatın artmasına yönelik çalışmalarda bölgemizin de önemli bir rol oynayacağı kanısındayım" dedi.Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye çeşitli incelemeler yapmak ve ikili temaslarda bulunarak iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak amacıyla giden Mehmet Özyurt Başkanlığındaki Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yiğit, NTO Meclis Üyeleri Hüseyin Yaprak, İbrahim Özkaya, NTO Üyeleri ve işadamlarından oluşan heyet Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Bakü Büyükelçisi Erkan Özerol'dan bilgi aldılar.Azerbaycan ve Türkiye arasında ki ticari ilişkinin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Bakü Büyükelçisi Erkan Özerol Türk ise, sanayici ve iş adamlarının bölgeye yönelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler çok ciddi potansiyele sahip, onun için işadamları olarak yaptığınız ziyaretin ayrı bir önemi var" şeklinde konuştu.Türk yatırımcılar için yeni yatırım fırsatlarıTürkiye'den Azerbaycan'a gelen ihracatçı, sanayici ve iş adamlarının yanı sıra bütün vatandaşlara gerekli yardımı sağladıklarını ifade eden Büyükelçi Özerol, "Azerbaycan, Türkiye'nin dışında en çok şehit verdiğimiz ülke olarak kelimenin gerçek anlamıyla bizim kardeşimizdir. Azerbaycan bizim için önemli bir pazar, çünkü bizim Ortadoğu'ya açılan kapımız. Türkiye ile Azerbaycan arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanması için müzakereler devam ediyor. Azerbaycan'ın en büyük gelir kaynağı petrol ve doğalgaz, 2015 yılındaki petrol fiyatlarının aniden düşmesi sonucu ekonomiyi doğrudan etkiledi ve iki defa devalüasyon yapmak zorunda kaldılar. 2015 krizi Azerbaycan'a çok önemli bir ders verdi. Sadece petrole bağımlılıktan ders çıkartarak, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi politikası izlenmeye başlandı. Tarım, turizm ve petrokimya sanayisine teşvik verilerek ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı. Azerbaycan'a yatırım yapmak için uygun bir zaman olduğu için bizler de işadamlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Büyükelçilik bünyemizde Ticaret Müşavirliğimizin yanında Gümrük ve Ekonomi Müşavirliğimiz bulunmaktadır. Dolayısıyla burada işadamlarımıza yardımcı olacak güçlü bir altyapımız var. Siz işadamlarımıza yardımcı olmak için her zaman elimizden gelen desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı."Azerbaycan ile ticareti iş birliğimizi arttırmak istiyoruz"Azerbaycan Türkiye'nin Avrasya bölgesinde en fazla iş yaptığı ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, "İki ülkenin birbirlerine coğrafi ve kültürel olarak yakınlıkları göz önünde bulundurulduğunda daha fazla gelişme için ciddi bir potansiyel olduğu görülmektedir "ifadelerine yer verdi.İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin sürekli gelişerek devam etmesi işadamlarını da güçlendirdiğini ifade eden NTO Başkanı Özyurt, "Firmalarımızın Azerbaycan'daki yatırımları toplamı 9 milyar dolardır. Ülkede 25 bini aşkın kişiye iş imkanı sunan 2 bin 600'den fazla Türk sermayeli şirketin yatırımları ağırlıklı olarak telekomünikasyon, bankacılık, sigorta, ulaştırma, gıda ticareti, tekstil, eğitim, mobilya ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelmiştir. Ülkemizde 2015 Aralık ayı itibarıyla Azerbaycan sermayesine sahip bin 771 şirket faaliyet göstermektedir. Bu da bizleri mutlu etmektedir. Kardeş ülke Azerbaycan'ın ülkemizdeki yatırımları 4 milyar Doları aşmıştır. Türk müteahhitlik firmaları Azerbaycan'da şimdiye kadar toplam 11 milyar dolar değerinde 347 proje üstlenmişlerdir. Bu veriler ışığında tek millet iki devlet ekonomisinin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gaziantep ve Nizip tarımdan sanayiye her alanda yatırım yapılabilecek bir kent. Bu nedenle iki ülke arasındaki tarım ve sanayiye dayalı ihracatın artmasına yönelik çalışmalarda bölgemizin de önemli bir rol oynayacağı kanısındayım. Bu iş seyahatini ticaret hacmimizi karşılıklı artırmak için gerçekleştirdik. Azerbaycan'da büyük bir iş potansiyeli var, bunu çok iyi görmekteyiz. Nizip'li işadamları olarak bu potansiyeli değerlendirmek ve bölgemizin üretimlerini buralara daha fazla ulaştırmak istiyoruz. 'Dost ve kardeş ülke' Azerbaycan'la olan ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün Odamız heyetine göstermiş olduğu ilgiden dolayı Bakü Büyükelçimiz Sayın Erkan Özerol ve Bakü Ticaret Müşavirimiz Sayın Ahmet Ataker'e teşekkür eder, sizleri en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt tarafından Bakü Büyükelçisi Erkan Özerol ve Bakü Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker'e günün anısına birer teşekkür plaketi ve Nizip Zeytinyağı ve Nizip Sabunu'nun coğrafi işaretini takdim etti. - GAZİANTEP