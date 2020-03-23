Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi dezenfekte edildi - Haberler

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi dezenfekte edildi

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi dezenfekte edildi.

23.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:20
NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi dezenfekte edildi
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi dezenfekte edildi.
Fakülte Dekanı Prof.Dr. Lokman Hakan Tecer, dünya genelinde yaşanan koronavirüs olaylarına karşı fakülte olarak bir süre eğitime ara verdiklerini söyledi.
Öğrencilerin büyük bir kısmının evlerine döndüğünü belirten Prof.Dr. Tecer, bütün eğitim ve idari alanların virüse karşı dezenfekte edildiğini vurguladı.
Kendisinin de idarecilerle birlikte dezenfekte çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Tecer, "Dünya genelinde koronavirüs vakalarından dolayı ölü sayısı ve vaka sayısı her gün artarak devam ediyor. Ülkemizde de, fakültelerimizde eğitim öğretime ara verilmişken, bütün binalarımızı dezenfekte ettiriyoruz. Sınıflarımız, laboratuvarlar öğretim üyesi ve idari memur ofisleri, lavabo, koridor ve tüm kapalı alanlar profesyonel bir ekiple dezenfekte ediliyor" şeklinde konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı Haberler
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Turizm merkezleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor - Haber Genç judoculardan "evde kal" çağrısına destek - Haber Silivri'de otomobiin  TIR'a çarpmasıyla 1 kişi yaralandı - Haber Tokat'ta koronavirüs tedbirleri - Haber Giresun ve Trabzon'da koronavirüsle mücadele önlemleri - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber
Loading