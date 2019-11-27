Haberler » Güncel » NKÜ'de '2. Abdülhamid Dönemi Konferansı' düzenlendi - Haber

NKÜ'de "2. Abdülhamid Dönemi Konferansı" düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "2. Abdülhamid Dönemi Konferansı" düzenlendi.

27.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:22NKÜ'de
Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "2. Abdülhamid Dönemi Konferansı" düzenlendi.
Rektörlük binasında düzenlenen konferans, İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Osman Nedim Yektar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Konferansta konuşan NKÜ Rektörü Prof. Dr Mümin Şahin, programın sosyal sorumluluk ve bilgiye ulaşma bağlamında güzel bir örnek oluşturduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu da 2. Abdülhamid döneminde yaşanan iç ve dış koşullar ile bunların tarihe yansımaları hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Programa Gençlik ve İl Müdürü Ahmet Üzgün, İl Müftüsü İsmail İpek, akademik personel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:04 19 Mayıs ilçesinde samanlık yangını
15:04 Adana'da otomobil tamirhanesinden hırsızlık güvenlik kamerasında
15:04 İzmir'de 99 düzensiz göçmen yakalandı
15:02 Dağlardan topladıkları kuşburnuyla aile ekonomisine katkı sağlıyorlar
14:58 Dağdan gelen su iki köy arasında anlaşmazlığa neden oldu
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
14:44 Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı
14:36 Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
14:30 Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası Amfibi piyadelerin eğitimleri gerçeği aratmıyor
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
27.11.2019 15:05:31