Nkü'de İnsan Hakları Konulu Konferans Verildi

Tekirdağ
Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Rektörlüğünce insan hakları konulu konferans verildi.
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO) konferans salonunda düzenlenen konferansa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
, Tekirdağ NKÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat
, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, TTSO Başkanı Cengiz Günay
, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta Dr. Öğr. Gör. Gökhan Oğuz, "insan hakları" konulu sunumunda, insan hakları kavramının tarihi süreci ve nereye ait olduğu, siyasi bir enstrüman olarak nasıl kullanıldığı konularına değindi.
Program, Oğuz'a çiçek verilmesi ve fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.
Namık Kemal Üniversitesi,Tekirdağ
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:58