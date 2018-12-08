Nkü'de İntihar Konulu Panel Düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Sosyoloji Topluluğu ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü
"Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı" paneli düzenledi.
Üniversite yerleşkesindeki, intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulmak için düzenlenen "Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı" panelinde, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim üyesi Elif Kıran, "Toplumsal Sebep ve Sonuçlarıyla İntihar" konulu sunum yaptı.
Kıran, sunumunda 1974-2016 yılları arası TUİK Kaba İntihar Hızı verilerine göre 2001 yılında hızlı yükseliş olduğunu, Türkiye
'deki tüm intihar girişimlerinin yaklaşık yüzde 30'unun 14-15 yaş grubu arasında görüldüğüne dikkat çekti.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Zeynep Set de panelde "İntihar ile Baş Edebilme" konusu ile ilgili bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.
Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Dr. Elmas Beyazyüz ise "Değişen Dünyada Gençlerde Ruh Sağlığı ve İntihar" konusuna değinerek, yetişkinlik döneminin ilk yıllarında birçok psikososyal değişimin yaşandığına dikkat çekerek özellikle bu dönemin insan gelişiminde ruh sağlığı açısından çok sayıda riski de beraberinde getirdiğini belirtti.
Tekirdağ
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:47