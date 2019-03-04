Nkü'de "Kariyer Günleri" Programı Düzenlendi

Kaynak: AA

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) iş birliğinde Kariyer Günleri programı düzenlendi.NKÜ konferans salonunda düzenlenen programda üniversite öğrencilerine özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve iş arama becerileri hakkında bilgi verildi.Tekirdağ İŞKUR Müdürü Yaşar Esen, burada yaptığı konuşmada öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce işverenlerin ne gibi özellikler aradığını bilmeleri ve kendilerini ona göre hazırlamaları gerektiğini söyledi.Bu tarz eğitimlerin istihdam yolunda çok önemli olduğuna vurgu yapan Esen, şunları kaydetti:"İş gücü piyasasına yeni girecek gençlerimizi çalışma hayatına hazırlamak çalışabilecekleri iş yeri konusunda bilgi edinebilmelerini sağlamak, onlara rehberlik etmek, öğrencilerimizi staj, iş başı programlarından haberdar etmek ve bilgilendirmek, kurum hizmetlerinden mümkün olduğunca faydalanmalarına yardım etmek mesleki vizyon oluşturmalarını ve kariyer planlamalarını rehberlik etmek, kısmi zamanlı çalışma, mezuniyet sonrası istihdam konusunda bilgilendirmek, meslek seçme aşamasında olanlara yardım etmek için düzenlediğimiz kariyer günleri kolaylık sağlayan bir görevi ifa etmektedir."Etkinliğe, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.