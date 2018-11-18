Nkü'de Kültür-sanat

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından " Atatürk
'ün Sevdiği Eserler" konseri düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük konferans salonunda gerçekleşen konseri rektör yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan Soysal
, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlker Özmutlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Öz
, akademik, idari personel, öğrenciler ve sanatseverler izledi.
Atatürk'ün çeşitli fotoğraflarından oluşan görsel şölen eşliğinde gerçekleşen konserde, NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğr. üyesi Arda Göksu
tarafından yönetilen sanatçıların sergilediği performans izleyenlerin beğenisini kazandı.
Konserin birinci kısmında konservatuvar öğretim elemanlarından oluşan saz heyetine solistler eşlik etti.
Bu bölümde Göksu da güftesi Namık Kemal
'e ait olan "Olmaz İlaç Sine-i Sad Parem" adlı eseri seslendirdi.
Diğer solistlerin performanslarıyla devam eden konserin ikinci kısmında ise Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcra Heyeti seslendirdiği dört eserle izleyicilerden yoğun alkış aldı.
Namık Kemal Üniversitesi,Tekirdağ,Namık Kemal
18 Kasım 2018 Pazar 12:52