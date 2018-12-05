Nkü'de Ok Atma Etkinliği

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Okçuluk Topluluğu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla ok atma ekinliği düzenlendi.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğin NKÜ Spor Kompleksinde düzenlendiği belirtildi.
Okçuluk Topluluğu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Sütçü, engelli bireylerin hayata tutunma adına hiç bir zaman inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini ifade etti.
Sütçü, engelli olmanın okçuluk sporunu yapmak için bir engel oluşturmadığını aktardı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:47