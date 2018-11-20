Nkü'de Okuyan Türkmenistanlı 2 Öğrenci Fetö'den Yakalandı

Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesinde okuyan 2 Türkmenistan
uyruklu şüpheli FETÖ'den yakalandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Üniversiteye giden polis ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddia edilen Türkmenistan uyruklu 2 öğrenciyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ