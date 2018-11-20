20 Kasım 2018, 10:16

Nkü'de Okuyan Türkmenistanlı 2 Öğrenci Fetö'den Yakalandı

Nkü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde okuyan 2 Türkmenistan uyruklu şüpheli FETÖ’den yakalandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde okuyan 2 Türkmenistan uyruklu şüpheli FETÖ'den yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Üniversiteye giden polis ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddia edilen Türkmenistan uyruklu 2 öğrenciyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
20 Kasım 2018 Salı 10:16



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