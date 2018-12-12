Nkü'de "Sağlık Hukuku ve Etik" Paneli Düzenlendi

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:32



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:32

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde "Sağlık Hukuku ve Etik" konulu panel düzenlendi.Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin konferans salonunda düzenlenen panele, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.Rektör Murat, yaptığı konuşmada, etik konusunun son yıllarda en fazla üzerinde durulan konular arasında yer aldığını dile getirerek, "Hukuk çok önemlidir ama bana göre hukuktan çok daha önemli olan etiktir." ifadesini kullandı.Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu da sağlık hizmetinin verilmesi sırasında zaman zaman hastalarla hekimler arasında çeşitli diyaloglar, bazen de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabildiğini belirterek, "Hekimlerin hastalarına nasıl davranması gerektiğiyle ilgili uluslararası ve ulusal çeşitli tıbbi etik kurallar, genel ahlak kuralları, adet ve örfümüzde olan birtakım kurallar bulunmaktadır. Hekim, hastasını ilk karşıladığı andan itibaren adı konulmamış bir sözleşme imzalar. Bugün burada bu konuda bizi aydınlatıcı bilgiler konuşulacak. Bütün sağlık çalışanları ve öğrencilerimiz için bugünkü panelin faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Turgut da tıp ve hukukun iç içe olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Tabii ki hukuk ayrı bir boyut, etik ayrı bir boyut. Biz hekimler olarak deontoloji derslerini alıyoruz. Etik davranışları öğrenciyken yerleştirmek için. Hasta ile hekim ilişkisi oldukça mahrem bir ilişki. Bu noktada uyulması gereken bir takım etik kurallar var. Bu ancak eğitimle verilebilen bir şey. Son yıllarda gerçekten deontoloji ve etik değerlerde bir çözülme olduğunu gözlemliyorum. Bu nedenle bu tür hatırlatmalar, seminerler ve toplantıların çok faydalı olacağı kanısındayım."Panel, günün anısına konuşmacılara çiçek takdimiyle son buldu.