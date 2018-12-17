Nkü'de Sağlıklı Beslenme Anlatılacak

Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesinde (NKÜ), "sağlıklı beslenme" konulu semineri düzenleneceği bildirildi.
NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Uluslararası Öğrenciler Topluluğu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen Spor Yap Sağlıklı Yaşa Projesi kapsamında düzenlenecek seminerle "sağlıklı beslenme" konusu ele alınacak.
Seminer, 19 Aralık Çarşamba
günü Fen Edebiyat
Konferans Salonunda yapılacak. Proje kapsamında seminer dışında uluslararası ve yerel öğrencilerin katılımıyla futbol turnuvası ile yüzme ve doğa yürüyüşü gibi sportif faaliyetler de düzenlenecek.
Tekirdağ
Kaynak: AA