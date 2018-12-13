Nkü'de Türk Müziği Saz Eserleri Konseri

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından "Türk Müziği Saz Eserleri" konseri düzenlendi.
Konserin birinci bölümünde saz eserleri seslendirilirken, ikinci bölümünde sözlü eserler dinleyicilerle paylaşıldı.
Udda Dr. Öğr. Üyesi Arda Göksu
, tamburda öğretim görevlisi Betül Küçüksüslü, kemanda öğretim görevlisi Merve Nur
Kaptan ve Haluk Bükülmez ve ritim sazda misafir sanatçı Yalçın Volkan yer alırken, Alpay Yeşilaltay da ud ile Refik Talat Alpman'ın Mahur Saz Semaisini seslendirmek üzere sahne aldı.
Konserin ikinci kısmında Dr. Öğr. Üyesi Arda Göksu, Avni Anıl
'ın "Kader Kime Şikayet Edeyim Seni" adlı hicaz şarkısını solist olarak söylerken, Küçüksüslü ve Kaptan da birer eser seslendirdi.
Programda izleyenler tarafından alkış alan eserler, beğeniyle dinlendi.
Programın sonunda gecenin anısına sanatçılar adına Türk Müziği Devlet Konservatuvarı müdürü Göksu'ya çiçek takdiminde bulunuldu.
Namık Kemal Üniversitesi,Tekirdağ,Göksu
13 Aralık 2018 Perşembe 09:39