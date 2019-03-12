Nkü'de Türk Sanat Müziği Konseri

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Namık Kemal Üniversitesinde Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından "Nağme-i Gönül Konseri" düzenlendi.Üniversite Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen konsere Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğr. üyesi Arda Göksu, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.Merve Nur Kaptan'ın solistliğini yaptığı konserde Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini seslendirerek sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.Konserin sonunda NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Göksu, günün anısına kemanda Merve Nur Kaptan, piyanoda İlayda Dubaz'a konuk sanatçısı Haluk Bükülmez ile ritm sanatçısı Tolga Çelik'e konsere katılım ve katkılarından dolayı teşekkür ederek teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.