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NKÜ ile Büyükçekmece Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Büyükçekmece Belediyesi arasında "Tarımsal Eğitim Programı İşbirliği" protokolü imzalandı.

16.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:20NKÜ ile Büyükçekmece Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Belediyesi arasında "Tarımsal Eğitim Programı İşbirliği" protokolü imzalandı.
Rektörlükte düzenlenen imza törenine NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Evren Kılcı, NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat veilgililer katıldı.
Protokol kapsamında Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından bitkisel üretim, hayvansal üretim, bitki koruma, tarım makineleri, tarımsal yapılar ve sulama, tarımsal biyoteknoloji, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi, gıda bilimi ve teknolojisi konularında hazırlanan eğitim programları ile bölge çiftçilerine, yatırımcılara ve genç girişimcilere teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi hedefleniyor.

Namık Kemal Üniversitesi, Büyükçekmece, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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