Nkü'nün Yeni Rektörü Göreve Başladı

30 Kasım 2018 Cuma 13:19



30 Kasım 2018 Cuma 13:19

FETÖ'den hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açılan Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'in görevden alınması üzerine YÖK tarafından vekaleten görevlendirilen Prof. Dr. Sedat Murat göreve başladı.FETÖ'den hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açılan Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek görevden alındı. YÖK tarafından NKÜ'ye vekaleten atanan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Muratgöreve başladı.Prof. Dr. Sedat Murat"1959 yılında doğan Sedat Murat; evli ve iki çocuk babası olup, ilkokulu ve ortaokulu Samsun'da, liseyi İzmit'te tamamladı. 1980 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne başlayan Murat, 3. sınıftayken yatay geçişle Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne geçerek 1984 yılında mezun oldu. Yüksek lisans çalışmalarını, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında 1984-1986 yılları arasında "İşletme Düzeyinde İşgören Eğitim" isimli teziyle, doktora çalışmalarını ise 1986-1991 yılları arasında "Sosyo Ekonomik Boyutlarıyla Genel Olarak ve Türkiye'de Gençlerin İşsizliği" isimli teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında tamamladı. 1985 yılından itibaren İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Araştırma Görevliliği ile akademik ve çalışma hayatına atılan Murat, 1992 yılında Yrd. Doç. Dr., 1994 yılında ise Doç. Dr., 25 Nisan 2002 tarihinde de Prof. Dr. ünvanlarını aldı. Lisans düzeyinde; "Sosyal Siyaset", "Çalışma Ekonomisi", "İnsan gücü ve İstihdam", "Türkiye'nin Sosyal Yapısı", "Demografik Yapı Analizleri", "Çalışma Ahlakı", "Türkiye'de Çalışma İlişkileri Tarihi", "Kentleşme ve Çevre Politikaları" ve "Örgütsel Davranış", Yüksek Lisans düzeyinde; "İnsan gücü Planlaması ve Eğitim", "Türkiye'de İşgücü-İstihdam Politikaları" ve "AB'nin Sosyal Politikaları", "İş Ahlakı", "Demografik Yapı", "Türkiye ve AB'nin Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri", Doktora düzeyinde ise; "Türkiye ve Avrupa Birliğinin Karşılaştırmalı Sosyal Yapısı" ve "Verimlilik Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar" gibi dersler verdi. İÜ İktisat Fakültesi Yönetim ve Fakülte Kurulu üyeliklerinin yanı sıra 2008-20016 yılları arasında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı, 2010-2012 yılları arasında İktisat Fakültesi Dekanlığı, 2013 yılından itibaren de İÜ Rektör Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Murat, 2013- 2017 yılları arasında Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu başkanlık görevinde bulundu. İdari görevlerinin yanı sıra İŞKUR, Türk Standartlar Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi birimlerde genel kurul üyelikleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında resmi arabuluculuk, Kamu Görevlileri Hakem Kurul üyeliği gibi görevlerde bulundu. Diğer taraftan MÜSİAD, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti gibi sivil toplum kuruluşlarının yüksek istişare heyetlerinde yer aldı. 30 civarında yayınlanmış kitabı ve yine 30'un üzerinde de makalesi bulunan Murat, bugüne kadar 35 yüksek lisans, 30 da doktora öğrencisine danışmanlık yaptı ve mezun etti." - TEKİRDAĞ