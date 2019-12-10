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NKÜ Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:34NKÜ Rektörü Şahin, AA'nın
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şahin, , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Şahin, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nda çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" karesine oy verdi.
Şahin, fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik etti.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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