Nkü ve İşkur Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Tekirdağ
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR
) ile Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) arasında üniversite öğrencilerinin mesleki deneyimlerini arttırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasından düzenlenen imza törenine NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek
, İŞKUR Müdürü Yaşar
Esen ve Çorlu
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen rektör Şimşek öğrencilerinin okullarını bitirmeden meslek atılımını sağlamak istediklerini belirterek, "Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana öğrencilerine en iyi eğitimi verme amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak bölgemizdeki tüm sanayicilerle görüş alışverişinde bulunmanın yanı sıra yapılan işbirliği protokolleri ile de gelişen teknolojiyi yakından takip etme ve öğrencilere bu teknolojiden en iyi şekilde yararlanma fırsatını sunmaktayız." ifadelerini kullandı.
Namık Kemal Üniversitesi,Tekirdağ,İŞKUR