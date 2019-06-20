20.06.2019 14:23
Haberler»Güncel»Haber

NNYÜ'de mezuniyet coşkusu

NNYÜ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde (NNYÜ) 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde (NNYÜ) 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.
NNYÜ'den yapılan açıklamaya göre, elektrik-elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, işletme, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile psikoloji bölümlerinden mezun durumundaki öğrenciler için üniversite yerleşkesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Törene 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı HavaPilotTuğgeneralSelçukAygün,Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Rektörü Prof. Dr.Mustafa Çalış,Abdullah Gül Üniversitesi(AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu,KayseriÜniversitesi (KAYÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Derviş Boztosun, İlJandarmaKomutanı Albay Hüseyin Pekmez, Kayseri Yüksek Öğretim Vakfı ve NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, NNYÜ Rektörü Prof. Dr.Kerim Güney, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, rektör yardımcıları, dekanlar, NNYÜ mütevelli heyet üyeleri, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
2018-2019 akademik yılı üniversite birincisiGamze NurSürdem mezun öğrenciler adına bir konuşma yaptı.
Çok güzel anılarla ayrıldıklarıNuh Naci YazganÜniversitesinde edindikleri kazanımlarla geleceğe umutla baktıklarını belirten Sürdem, "Yüksek burs imkanları ile okuduğumuz eğitim hayatımızdaErasmuskapsamında yurt dışında aldığımız eğitimler, katıldığımız öğrenci kongreleri, hazırladığımız TUBİTAK ve sosyal sorumluluk projeleri ile geleceğe güvenle bakıyorum." dedi.
NNYÜ Rektörü Güney de üniversite hakkında bilgiler vererek, "Bizim hedefimiz dünya standartlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektir." dedi.
Mezun öğrencilere bazı önerilerde de bulunan Rektör Güney, "Sizleri üniversitemizden uğurlarken hem hüznü hem mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Bize her ihtiyaç duyduğunuzda üniversitemizin kapısı sizlere daima açık olacaktır. Yaşamınız boyunca haktan hukuktan, adaletten, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayın. Her ne iş yapıyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın." diye konuştu.
Konuşmalardan sonra dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri takdim edildi. Fakülte birincileri mezuniyet kütüğüne isimlerinin yazılı olduğu plakaları çaktı. Daha sonra öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.
Kaynak: AA
Nuh Naci,Güncel

Son Dakika Haberleri
15:28Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptı
15:27Meram Belediyesi ekipleri, Çomaklar'a anında müdahale etti
15:27TIR'lar kaza yaptı, Bursa- Ankara yolu çift yönlü kapandı (2)
15:27Adıyaman'da "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı
15:27Eşinin ölümünden sonra hastaneye düzenli bağış yapıyor
15:26Şehit annesi, oğlunun adı verilen kütüphane açılışında duygulandı
15:26Adıyaman'daki silahlı kavga