Türk, Kürt, İranlı ve Azeri müzisyenlerden oluşan No Land, kendi deyimleriyle

"hiçbir yerde ve her yerde olmanın muhabbetiyle" Akustik 24' e konuk oluyor.

2016'da ilk albümleri "Aramızda"dan sonra bir ara ve bir ayrılık yaşayan grup, 2019'a yine çok dilli yine dopdolu bir hüzün taşıyan "Pusulası Kaybolmuş" albümüyle yüksek perde bir giriş yaptı.

Ayşen Güven, grup üyeleri Sahand Lesani (Gitar & Vokal), Kamil Hajiyev(Vokal & Keman) ve Çağatay Vural (Bas & Akustik Gitar) ile ülkesiz müziklerini konuşuyor. Akustik 24'ün en kalabalık masasıyla sohbet eden sunucumuz Bakü konseri dönüşü grubun heyecanlı izlenimlerini de alıyor.

Bu defa ünlü oldular mı olmadılar mı tartışmasının ortasında grup üyeleri, Türkçe, Azerbaycanca, Farsça ve Rusça şarkılarının hikayelerini de anlatıyor. Grubun bir kısmının elektronik altyapılı bir çalışma hazırladığı haberini de veren No Land üyeleri, şarkılarındaki hüznün "kutlanacak pek bir şey olmamasıyla" da ilgili olduğunu söylüyor..

Bestelerine çok çalışan, konserlerinde dinleme keyfinizi doruğa çıkaran grup, "Düşünme Kaybolursun" ve "N'olmuş" şarkılarını T24 takipçileri için akustik versiyonda ilk kez yorumluyor.

Şakırlarındaki o güzel hüznü sevdiğimiz grup No Land, "müziğimizle eğlendiremesek de eyleriz" diyor.

Akustik 24 yayında, sesi açmayı aman unutmayın!

Kaynak: DailyMotion.com