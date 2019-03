No Man's Sky Beyond'a Çoklu Oyuncu Desteği Gibi Önemli Değişiklikler Geliyor

Kaynak: WebTekno

No Man's Sky, pazarlamasının da sayesinde oyuncularda çok büyük bir beklenti yaratmış ancak çıkışıyla birlikte oyuncuları tatmin etmekten çok uzak kalmıştı. Geliştirici ekip pes etmemiş, zamanla getirdiği güncellemelerle birlikte oyunu başarılı bir uzay simülasyonu haline getirmişti. Fakat oyunun geliştirici firması olan Hello Games için işler burada bitmedi. Bu kozmik maceranın bir sonraki adımı No Man's Sky Beyond olacak.Hello Games, No Man's Sky'a birkaç yeni şey daha eklemek istiyor ancak bu üç güncellemeyi parça parça yayınlamak yerine, tek seferlik büyük bir genişleme paketi olarak sunacaklar. Bu güncellemelerle ilgili henüz net bilgiler bulunmasa da ilk parçanın ne olacağı biliniyor: No Man's Sky Online.Hello Games yaptığı açıklamada "No Man's Sky Online, çoklu oyunculu ve yeni sosyal deneyim konusunda radikal değişiklikler sunuyor. Oyuncuların, evrenin herhangi bir yerinde buluşmasına ve beraber oynamasına izin veriyor. Daha önce olmadığı bir biçimde oyuncuları bir araya getirirken, bilindik çevrim içi elementler de olacak. No Man's Sky'ı bir MMO olarak düşünmüyoruz, herhangi bir abonelik gerektirmeyecek, microtransaction bulunmayacak ve oyunu oynayan oyunculara ücretsiz olacak" dedi.2019'un yaz aylarında gelecek olan No Man's Sky Beyond'a dair, yeni ve daha detaylı bilgiler zaman ilerledikçe gelecektir.